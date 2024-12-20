دبلوماسيون اميركيون ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحفي ومواطنين اختفوا في عهد الأسد

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن دبلوماسيين أميركيين ناقشوا مبادئ انتقال السلطة في سوريا والأحداث الإقليمية في اجتماع مع ممثلي هيئة تحرير الشام في دمشق اليوم الجمعة.



وأضاف المتحدث أن الدبلوماسيين بحثوا أيضا القضايا المتعلقة بمصير الصحفي المفقود أوستن تايس وغيره من المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في عهد نظام بشار الأسد.



كما اجرى الدبلوماسيون الأميركيون محادثات مباشرة مع المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة.