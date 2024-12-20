باربارا ليف: الولايات المتحدة ملتزمة بالكشف عن مصير المواطنين الأميركيين الذين اختفوا

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على سلامة وأمن مواطنيها في أي مكان في العالم.وشددت على التزام الولايات المتحدة الدؤوب بالكشف عن مصير المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في ظل نظام الأسد، بما في ذلك أوستن تايس ومجد كمالماز.