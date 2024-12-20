الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا



أعلن الجيش الأميركي الجمعة مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في ضربة شنّها الأمس في سوريا.



وجاء في بيان نشرته القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) على "اكس" أن "قوّات القيادة المركزية الأميركية نفّذت في 19 كانون الأول/ديسمبر ضربة دقيقة استهدفت أبا يوسف، المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور في سوريا. وقد قتل عنصران من التنظيم، بينهما أبو يوسف".



وأوضح البيان أن "هذه الضربة تندرج في سياق الالتزام المتواصل لسنتكوم، إلى جانب الشركاء في المنطقة، بالتصدّي لجهود الإرهابيين الرامية إلى التخطيط لهجمات وتنظيمها وتنفيذها".



وأشار إلى أن الضربة نفّذت "في منطقة كانت سابقا تحت سيطرة النظام السوري والروس".

