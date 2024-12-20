الكونغرس يسعى لتفادي إغلاق جزئي للحكومة...ترامب: يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف

يسعى الكونغرس الأميركي لتفادي إغلاق جزئي للحكومة بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضوا جمهوريا طلباً من الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وضع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الموازنة منتصف ليل الجمعة -السبت .وصعّد ترامب من لهجته داعيا إلى تعليق النظر في سقف الدين وقال: "يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبدا".