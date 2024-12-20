ليف في دمشق... وهذا ما في تفاصيل تحركاتها

الوزير المعني بالإغاثة في السويد: ستوكهولم لن تمول الأونروا بعد الآن

الوزير المعني بالإغاثة في السويد: ستوكهولم لن تمول الأونروا بعد الآن

سماع دوي انفجارات قوية في كييف بعد تحذيرات من صواريخ باليستية