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ليف: للكشف عن معلومات عن مصير المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في ظل نظام الأسد
أخبار دولية
2024-12-20 | 13:44
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ليف: للكشف عن معلومات عن مصير المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في ظل نظام الأسد
التقى دبلوماسيون أميركيون بأحمد الشرع، الذي يقود الإدارة الجديدة في سوريا وذلك في دمشق، وفق ما أعلنت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بالشرق الأوسط باربرا ليف.
وعقدوا معه اجتماعًا "جيدًا" حول مستقبل الانتقال السياسي في البلاد.
وقالت إنّ واشنطن ألغت مكافأة كانت رصدتها في السابق للقبض عليه.
وأضافت ليف أنّ المسؤولين ناقشوا الحاجة إلى ضمان عدم تمكن الجماعات الإرهابية من تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، وهو ما أكد الشرع على الالتزام به.
وأملت الكشف عن معلومات حول مصير المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في ظل نظام الأسد.
وأعلنت العمل على إرسال مسؤولين أميركيين إضافيين إلى دمشق للمساعدة في البحث عن المواطنين الأميركيين.
وشددت ليف على أنّه لن يكون لإيران أيّ دور على الإطلاق في سوريا "وأنّه لا ينبغي لها ذلك".
ولفتت إلى أنّ وقف إطلاق النار في كوباني والانتقال المنظم لدور قوات سوريا الديمقراطية أفضل السبل للمضي.
وأوضحت أنّ الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى الدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية.
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