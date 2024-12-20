وزيرة الخارجية الألمانية: أمن الأكراد "ضروري" لمستقبل آمن لسوريا



أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها التركي في أنقرة الجمعة إن أمن الأكراد أمر بالغ الأهمية من أجل مستقبل آمن لسوريا.



وصرّحت بيربوك للصحافيين بعد اجتماعها مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "الأمن، وخاصة للأكراد، ضروري لمستقبل حر وآمن لسوريا"، محذرة من مخاطر أي "تصعيد" ضد القوات الكردية في سوريا.



وقالت الوزيرة الألمانية إن "آلاف الأكراد من منبج وأماكن أخرى نزحوا في سوريا أو يخشون اندلاع أعمال عنف جديدة".



وأضافت أنالينا بيربوك "لقد أوضحت اليوم أن مصالحنا الأمنية المشتركة لا ينبغي أن تتعرض للخطر بسبب التصعيد مع الأكراد في سوريا".

