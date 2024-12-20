مسؤول ألماني: المشتبه به في واقعة سوق عيد الميلاد طبيب من السعودية

اعلن راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، لقناة إن-تي.في التلفزيونية إن الشرطة الألمانية اعتقلت طبيبا من السعودية يعتقد أنه اقتحم

بسيارته سوقا لعيد الميلاد في ماجديبورج مساء اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 60 آخرين على الأقل.



وأضاف أن أحد القتيلين طفل.



واشار الى أن الجاني تصرف منفردا وما من تهديد قائم.