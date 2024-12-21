السعودية تندد بحادث الدهس في سوق لعيد الميلاد في ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن المملكة تندد بحادث الدهس في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية مساء الجمعة.



وقال البيان: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، وتعبر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين... مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".



وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين. ووصف مسؤول ألماني المشتبه به بأنه طبيب من السعودية نفذ العملية بمفرده.