الحوثيون يؤكدون استهداف وسط إسرائيل بصاروخ باليستي

أعلن الحوثيون في اليمن اليوم، أنهم قصفوا هدفا عسكريا في منطقة يافا في وسط إسرائيل بصاروخ باليستي.



وقالوا في بيان: "استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفاً عسكرياً للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين2. وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة ولم تنجحِ الدفاعات والمنظومات الاعتراضية في التصدي له".