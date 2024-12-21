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عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي يسعيان لفرض عقوبات على تركيا بسبب عملها العسكري في سوريا
أخبار دولية
2024-12-21 | 00:49
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عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي يسعيان لفرض عقوبات على تركيا بسبب عملها العسكري في سوريا
قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي الجمعة مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى مخاوف بشأن العمل العسكري الذي تقوم به أنقرة أو الجماعات التي تدعمها في شمال سوريا.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي جراهام "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024" على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار. لكنهما قالا إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسيا لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.
وأوضحا في بيان، أن "هذه العقوبات تهدف إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم".
أخبار دولية
مجلس الشيوخ الأميركي
عقوبات
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سوريا
كريس فان هولن
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