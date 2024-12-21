توقف العمليات موقتا بمطارين في روسيا

أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) عبر تطبيق تيليغرام للمراسلة اليوم، أن مطار قازان علق رحلات الوصول والمغادرة في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة.



وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو. وقالت وكالة تاس إنه تم تسجيل ثماني ضربات بطائرات مسيرة، ست منها على مبان سكنية.



ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع خسائر بشرية.



وقالت وكالة (روسافياتسيا) إنها فرضت أيضا قيودا موقتة في مطار إيجيفسك، وهي مدينة أصغر تقع شمال شرقي قازان.