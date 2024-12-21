أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن روسيا هاجمت البلاد باستخدام 113 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، مشيرة الى أنها أسقطت 57 منها بينما لم تصل 56 أخرى لأهدافها، غالبا بسبب التشويش الإلكتروني عليها.



وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت أيضا صاروخا من طراز إس-400 على وسط أوكرانيا لكنه لم يسفر عن وقوع أضرار.