الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي

أخبار دولية
2024-12-21 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن روسيا هاجمت البلاد باستخدام 113 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، مشيرة الى أنها أسقطت 57 منها بينما لم تصل 56 أخرى لأهدافها، غالبا بسبب التشويش الإلكتروني عليها.

وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت أيضا صاروخا من طراز إس-400 على وسط أوكرانيا لكنه لم يسفر عن وقوع أضرار.

أخبار دولية

أوكرانيا

روسيا

مسيرة

هجوم

LBCI التالي
ارتفاع عدد قتلى هجوم سوق عيد الميلاد في ألمانيا إلى 4
توقف العمليات موقتا بمطارين في روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-15

أوكرانيا: تدمير 56 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية

LBCI
أخبار دولية
2024-12-14

هجوم بطائرات مسيرة على منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في روسيا

LBCI
أخبار دولية
2024-12-13

زيلينسكي: روسيا أطلقت 93 صاروخًا على أوكرانيا خلال هجومها الأخير

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-13

زيلينسكي: روسيا أطلقت 93 صاروخا على أوكرانيا خلال هجومها الأخير صباح الجمعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:48

تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في كوبا للمطالبة برفع الحصار

LBCI
أخبار دولية
05:43

البابا فرنسيس يدين غارة إسرائيلية قتلت أطفال في غزة

LBCI
أخبار دولية
04:53

موسكو تعلن سيطرتها على قرية في منطقة أساسية في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:09

ارتفاع عدد قتلى هجوم سوق عيد الميلاد في ألمانيا إلى 4

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

محاولات مستمرة لتبديد عقبات صفقة تبادل الأسرى المحتملة

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 21-12-2024

LBCI
صحف اليوم
01:39

ترميم وإعادة بناء المدارس المدمرة: الوزارة خارج التغطية! (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
12:40

الكونغرس يسعى لتفادي إغلاق جزئي للحكومة...ترامب: يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

محاولات مستمرة لتبديد عقبات صفقة تبادل الأسرى المحتملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الـLBCI في القطيفة الشاهدة على مقبرة جماعية قد تكون الأكبر في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أجواء العيد في زغرتا... إليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جرح الحرب يبقى مفتوحا.... مئات المفقودين والشهداء وحزب الله لم ينته من الاحصاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

دروز سوريا يرفضون مشاريع الأسرلة ويحمّلون وليد جنبلاط رسالة قبيل لقائه أحمد الشرع

LBCI
أخبار دولية
13:27

ليف في دمشق... وهذا ما في تفاصيل تحركاتها

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 20-12-2024

LBCI
أخبار دولية
11:43

الـLBCI جالت في شوارع باب توما الحي المسيحيّ في دمشق

LBCI
أخبار دولية
09:28

إلغاء المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في دمشق "لأسباب أمنية"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:09

معلومات للـLBCI: الجيش يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة

LBCI
حال الطقس
01:24

أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:59

لحظة اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد في ألمانيا (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
11:43

الـLBCI جالت في شوارع باب توما الحي المسيحيّ في دمشق

LBCI
أخبار دولية
16:42

مسؤول ألماني: المشتبه به في واقعة سوق عيد الميلاد طبيب من السعودية

LBCI
أخبار دولية
23:31

الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط قرب تل أبيب

LBCI
أخبار لبنان
12:50

العثور على ثلاث جثث في موقع اغتيال نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جرح الحرب يبقى مفتوحا.... مئات المفقودين والشهداء وحزب الله لم ينته من الاحصاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More