موسكو تعلن سيطرتها على قرية في منطقة أساسية في شرق أوكرانيا

أعلنت موسكو أنّ قواتها سيطرت على قرية قرب كوراخوفيه، المدينة الأساسية في شرق أوكرانيا حيث يواصل الجيش الروسي منذ أشهر إحراز تقدم.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ قواتها "حرّرت" كوستيانتينوبولسكيه الواقعة على بُعد ثمانية كيلومترات من مدينة كوراخوفيه التي تبدو على وشك السقوط بأيدي الجيش الروسي.