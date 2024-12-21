ارتفاع عدد قتلى هجوم سوق عيد الميلاد في ألمانيا إلى 4

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم السبت، أن عدد القتلى جراء هجوم دهس بسيارة في سوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ ارتفع إلى أربعة فيما أصيب 41 آخرون بجروح بالغة.



وذكر التقرير أن 86 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات من إصابات خطيرة تعرضوا لها خلال هجوم أمس الجمعة في وسط المدينة، بينما أصيب 78 آخرون بجروح طفيفة.