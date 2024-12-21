رئيس وزراء ولاية ألمانية: مقتل 5 وإصابة أكثر من 200 في هجوم الدهس في ماغديبورغ

أعلن راينر هازيلوف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية اليوم، أن عدد قتلى هجوم الدهس بسيارة الذي استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ أمس ارتفع إلى خمسة فيما أصيب أكثر من 200، كثيرون منهم في حالة خطرة.