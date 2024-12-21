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زيلينسكي يعيّن زعيما لتتار القرم كان مسجونا في موسكو سفيرا في تركيا
أخبار دولية
2024-12-21 | 06:37
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زيلينسكي يعيّن زعيما لتتار القرم كان مسجونا في موسكو سفيرا في تركيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الجمعة، تعيين سياسي من تتار القرم كان مسجونا في روسيا لمدة حوالى ثلاث سنوات، سفيرا لدى تركيا.
وقال زيلينسكي في تصريحه المسائي اليومي إنّه وافق على قرار إرسال "ناريمان دزيليال إلى تركيا" سفيرا.
ودزيليال صحافي سابق يبلغ من العمر 44 عاما ويعدّ زعيما للأقلية المسلمة في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو، وقد أُفرج عنه هذا العام في عملية تبادل أسرى شملت مدنيين.
ويشغل دزيليال منصب نائب رئيس "المجلس"، وهي جمعية وطنية لتتار القرم كانت روسيا قد حظرتها بعد ضمّها شبه الجزيرة في 2014.
وعارض قسم من تتار القرم عملية الضمّ، وتمّ سجن عدد منهم منذ ذلك الحين.
وكان دزيليال احتُجز في أيلول 2021 وحُكم عليه في 2022 بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة الإرهاب. واتُّهم بالتخطيط لتفجير خط أنابيب الغاز قرب العاصمة الإقليمية سيفيروبول مع عدد من الناشطين الآخرين الذين نفوا تلك التهمة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ دزيليال سجين سياسي، ووصفت إدانته بأنّها "ضربة أخرى لحقوق الإنسان" في شبه جزيرة القرم.
وأُفرج عنه في حزيران، والتقى عائلته في كييف.
أخبار دولية
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ناريمان دزيليال
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