طِهران استدعت السفير السويسريّ لديها

استدعت طِهران السفير السويسريّ لديها، الذي يمثل المصالح الأميركية في البلاد، ودبلوماسيًا إيطاليًا كبيرًا على خلفية اعتقال الولايات المتحدة لاثنين من المواطنين الإيرانيين الأسبوع الماضي، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ووجه الادعاء الأميركيّ للرجلين الاثنين الماضي تهمة تصدير تكنولوجيا حساسة بشكل غير قانونيّ إلى إيران.

وقال الادعاء إن تلك التكنولوجيا استخدمت في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن في كانون الثاني الماضي، ممّا أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين.

واتهمت الولايات المتحدة مسلحين تدعمهم إيران بتنفيذ الهجوم.

ونفت إيران في ذلك الوقت تورطها.