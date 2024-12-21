مقتل 20 شخصًا على الأقل في مالي بهجمات منسوبة لجهاديين

قُتل 20 شخصًا على الأقل في هجمات استهدفت قرى عديدة في وسط مالي ونسبتها السلطات للجهاديين، حسب ما أفاد عضو في جمعية محلية ومسؤول محلّيّ منتخب ومصدر أمنيّ.

وقال مسؤول منتخب محليّ لوكالة فرانس برس، إنّ "ستّ قرى في منطقة باندياغارا تعرّضت لهجوم من قبل جهاديين.

وأضاف: “لقد أحرقت مخازن الحبوب وفرّ الناس. كما سقط نحو عشرين قتيلًا.”

وأكّد مصدر أمنيّ مالي لفرانس برس أنّ "خمس قرى في منطقة باندياغارا تعرضت لهجوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة العديد بجروح".

ولفت إلى أنّ "هذه الهجمات الإرهابية تهدف إلى ترويع السكان لنشر الفوضى".