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حماس وفصيلان آخران: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات "أقرب من أي وقت مضى"

أخبار دولية
2024-12-21 | 10:37
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حماس وفصيلان آخران: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات &quot;أقرب من أي وقت مضى&quot;
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حماس وفصيلان آخران: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات "أقرب من أي وقت مضى"

أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غداة اجتماع في القاهرة أنّ التوصّل لاتفاق مع إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات "أقرب من أيّ وقت مضى" إذا لم تضع الدولة العبرية "شروطا جديدة".
     
وقالت حماس في بيان إنّ وفودا تمثّل الفصائل الفلسطينية الثلاثة اجتمعت في القاهرة، واتفقت على أنّ "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة".
     
وأكّد البيان على "حرص الجميع على وقف الحرب على شعبنا".

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