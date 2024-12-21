الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حماس وفصيلان آخران: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات "أقرب من أي وقت مضى"
أخبار دولية
2024-12-21 | 10:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حماس وفصيلان آخران: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات "أقرب من أي وقت مضى"
أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غداة اجتماع في القاهرة أنّ التوصّل لاتفاق مع إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات "أقرب من أيّ وقت مضى" إذا لم تضع الدولة العبرية "شروطا جديدة".
وقالت حماس في بيان إنّ وفودا تمثّل الفصائل الفلسطينية الثلاثة اجتمعت في القاهرة، واتفقت على أنّ "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة".
وأكّد البيان على "حرص الجميع على وقف الحرب على شعبنا".
أخبار دولية
وفصيلان
آخران:
اتفاق
إطلاق
النار
"أقرب
مضى"
التالي
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط قرب تل أبيب
مسؤول ألماني: المشتبه به في واقعة سوق عيد الميلاد طبيب من السعودية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-12
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل قدّمت لـ"حماس" الأسبوع الماضي اقتراحًا محدثًا للتوصل إلى اتفاق ويتضمّن إطلاق بعض من الرهائن لدى "حماس" وبدء وقف لإطلاق النار
آخر الأخبار
2024-12-12
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل قدّمت لـ"حماس" الأسبوع الماضي اقتراحًا محدثًا للتوصل إلى اتفاق ويتضمّن إطلاق بعض من الرهائن لدى "حماس" وبدء وقف لإطلاق النار
0
آخر الأخبار
2024-12-10
المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر عادت للتواصل مع حماس وإسرائيل "بحسن نية" في إطار مفاوضات تهدف لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2024-12-10
المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر عادت للتواصل مع حماس وإسرائيل "بحسن نية" في إطار مفاوضات تهدف لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
0
خبر عاجل
2024-11-27
قيادي لفرانس برس: حماس "جاهزة" لاتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
خبر عاجل
2024-11-27
قيادي لفرانس برس: حماس "جاهزة" لاتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
0
أخبار دولية
2024-12-07
مصدر مقرب من "حماس" لـأ.ف.ب: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقع خلال الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2024-12-07
مصدر مقرب من "حماس" لـأ.ف.ب: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقع خلال الأسبوع المقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:48
32 قتيلا على الأقل في اصطدام حافلة للركاب بشاحنة في جنوب شرق البرازيل
أخبار دولية
12:48
32 قتيلا على الأقل في اصطدام حافلة للركاب بشاحنة في جنوب شرق البرازيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية ٢١-١٢-٢٠٢٤
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية ٢١-١٢-٢٠٢٤
0
أخبار دولية
12:20
قتلى وجرحى جراء تدافع حشود في وسط نيجيريا وجنوبها
أخبار دولية
12:20
قتلى وجرحى جراء تدافع حشود في وسط نيجيريا وجنوبها
0
أخبار دولية
12:09
مقتل مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية
أخبار دولية
12:09
مقتل مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-12-18
بحضور نادين نسيب نجيم وعدد من صديقاتها... يومي تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء فاخرة (فيديو وصور)
موضة وجمال
2024-12-18
بحضور نادين نسيب نجيم وعدد من صديقاتها... يومي تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء فاخرة (فيديو وصور)
0
أخبار لبنان
2024-12-03
عبد المسيح للـLBCI: لم تتراجع حظوظ قائد الجيش ولا أزعور الرئاسية...
أخبار لبنان
2024-12-03
عبد المسيح للـLBCI: لم تتراجع حظوظ قائد الجيش ولا أزعور الرئاسية...
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-14
شاحنات محتجزة متوجهة إلى لبنان... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-14
شاحنات محتجزة متوجهة إلى لبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2024-11-27
اليكم إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلقة بترتيبات الأمن المعززة وتنفيذ القرار 1701
أخبار لبنان
2024-11-27
اليكم إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلقة بترتيبات الأمن المعززة وتنفيذ القرار 1701
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:12
فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن
أخبار لبنان
09:12
فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الجيش يتسلم بعض المواقع العسكرية الفلسطينية...
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الجيش يتسلم بعض المواقع العسكرية الفلسطينية...
0
أخبار لبنان
07:50
توم فليتشر جال على بعض المناطق في بيروت والجنوب
أخبار لبنان
07:50
توم فليتشر جال على بعض المناطق في بيروت والجنوب
0
أمن وقضاء
05:28
الجيش يتسلم موقع حشمش من مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة (فيديوهات)
أمن وقضاء
05:28
الجيش يتسلم موقع حشمش من مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة (فيديوهات)
0
أخبار لبنان
03:55
غياث يزبك للـLBCI: من أطلق أسماء لا يعني أنه يقوم بعمل انقاذي... وهذا ما قاله عن انتخاب العماد جوزيف عون
أخبار لبنان
03:55
غياث يزبك للـLBCI: من أطلق أسماء لا يعني أنه يقوم بعمل انقاذي... وهذا ما قاله عن انتخاب العماد جوزيف عون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
محاولات مستمرة لتبديد عقبات صفقة تبادل الأسرى المحتملة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
محاولات مستمرة لتبديد عقبات صفقة تبادل الأسرى المحتملة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الـLBCI في القطيفة الشاهدة على مقبرة جماعية قد تكون الأكبر في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الـLBCI في القطيفة الشاهدة على مقبرة جماعية قد تكون الأكبر في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أجواء العيد في زغرتا... إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أجواء العيد في زغرتا... إليكم المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جرح الحرب يبقى مفتوحا.... مئات المفقودين والشهداء وحزب الله لم ينته من الاحصاء
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جرح الحرب يبقى مفتوحا.... مئات المفقودين والشهداء وحزب الله لم ينته من الاحصاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:24
أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:24
أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
2
خبر عاجل
04:09
معلومات للـLBCI: الجيش يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة
خبر عاجل
04:09
معلومات للـLBCI: الجيش يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة
3
أخبار دولية
14:59
لحظة اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد في ألمانيا (فيديو)
أخبار دولية
14:59
لحظة اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد في ألمانيا (فيديو)
4
أخبار دولية
16:42
مسؤول ألماني: المشتبه به في واقعة سوق عيد الميلاد طبيب من السعودية
أخبار دولية
16:42
مسؤول ألماني: المشتبه به في واقعة سوق عيد الميلاد طبيب من السعودية
5
آخر الأخبار
06:22
القيادة العامة تكلّف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
آخر الأخبار
06:22
القيادة العامة تكلّف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
6
أخبار دولية
23:31
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط قرب تل أبيب
أخبار دولية
23:31
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط قرب تل أبيب
7
أخبار لبنان
09:12
فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن
أخبار لبنان
09:12
فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن
8
أمن وقضاء
12:06
بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني
أمن وقضاء
12:06
بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More