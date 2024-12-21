المشتبه بتنفيذه هجوم ألمانيا "كان ممتعضا" من طريقة معاملة طالبي اللجوء السعوديين

أعلن مدع عام ألماني أنّ المشتبه بتنفيذه عملية دهس في سوق ميلادية بمدينة ماغدبورغ، في هجوم أوقع خمسة قتلى على الأقل وأكثر من 200 جريح، "كان ممتعضا" على ما يبدو من طريقة معاملة طالبي اللجوء السعوديين في ألمانيا.



ولدى سؤاله عن الدافع المحتمل للمهاجم، قال المدّعي العام هورست فالتر نوبنس إنّ التحقيق ما زال جاريا لكن "يبدو أنه في خلفيات الجريمة... قد يكون هناك امتعاض من طريقة معاملة اللاجئين السعوديين في ألمانيا".