زلزال بقوة 6.2 درجة يهز جزر فانواتو

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزر فانواتو في المحيط الهادي.



وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.



وكان زلزال بقوة 7.4 درجة هز بورت فيلا عاصمة فانواتو يوم الثلاثاء الماضي مما أودى بحياة 14 شخصا وألحق أضرارا بمبان تجارية وسفارات ومستشفى.