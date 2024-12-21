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بايدن يصدر قانون تمويل الإدارات الفدرالية بما يجنّب البلاد "إغلاقا حكوميا"

أخبار دولية
2024-12-21 | 11:46
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بايدن يصدر قانون تمويل الإدارات الفدرالية بما يجنّب البلاد &quot;إغلاقا حكوميا&quot;
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بايدن يصدر قانون تمويل الإدارات الفدرالية بما يجنّب البلاد "إغلاقا حكوميا"

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن نصا صادق عليه مجلس الشيوخ الأميركي يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف آذار، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقا حكوميا قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.
     
وبعدما استمر الجدل التشريعي للحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف في أولى ساعات السبت على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقا واسع النطاق لإدارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.
     

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