قتلى وجرحى جراء تدافع حشود في وسط نيجيريا وجنوبها

سقط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح جراء تدافع وقع السبت في أبوجا عاصمة نيجيريا وفي بلدة أوكيجا الجنوبية، وفق مكتب الرئيس النيجيري.



وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الرئيس أن "الرئيس بولا تينوبو ألغى كل أنشطته الرسمية في لاغوس اليوم، بما في ذلك حضوره سباق القوارب "لاغوس بوت ريغاتا 2024" تكريما لضحايا التدافع".



وقالت الشرطة إن عشرة أشخاص قضوا في أبوجا و "كثرا غيرهم" في أوكيجا.