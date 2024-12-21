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مصدر رسمي: الإدارة الجديدة في سوريا تعين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع
أخبار دولية
2024-12-21 | 14:06
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مصدر رسمي: الإدارة الجديدة في سوريا تعين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع
نقلت "رويترز" عن مصدر رسمي، أن الإدارة الجديدة في سوريا عينت مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال.
وقال المصدر إن أبو قصرة المعروف أيضا باسم أبو الحسن 600 هو شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام التي أطاحت بنظام بشار الأسد من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.
أخبار دولية
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