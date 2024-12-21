مقتل خمسة مدنيين بضربات نفّذتها "مسيّرات تركية" في شمال شرق سوريا

قُتل خمسة مدنيين في ضربات نفّذتها "مسيّرات تركية" في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة مقتل صحافيين كرديين في ظروف مماثلة.



وجاء في بيان للمرصد أن مدنيَّين هما امرأة وعضو في حزب سياسي قضيا متأثّرين بجروحهما، ما يرفع إلى خمسة حصيلة قتلى السبت بضربات المسيرات التركية قرب تل براك في محافظة الحسكة.



وأفادت وكالة أنباء هاوار الكردية نقلا عن سلطات محلية بأنه "في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق المدنيين، تعرضت سيارة مدنية من نوع هيونداي ظهر اليوم السبت 21 كانون الأول 2024، لاستهداف غادر عبر طائرة مسيّرة جنوب بلدة تل براك".



وتابع بيان السلطات المحلية الكردية بأن الهجوم وقع "بالقرب من حاجز كازية الشهداء على الطريق الواصل بين مدينتي تل براك والهول، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين".



وشدّدت السلطات على أن "هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة انتهاكات صارخة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان التي تحظر استهداف المدنيين تحت أي ظرف".



وقتل مدنيان آخران بضربة نفّذت بواسطة مسيّرة تركية في القطاع نفسه، وفق المرصد الذي يتّخذ مقرا في بريطانيا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا.

