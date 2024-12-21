الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل خمسة مدنيين بضربات نفّذتها "مسيّرات تركية" في شمال شرق سوريا
أخبار دولية
2024-12-21 | 14:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل خمسة مدنيين بضربات نفّذتها "مسيّرات تركية" في شمال شرق سوريا
قُتل خمسة مدنيين في ضربات نفّذتها "مسيّرات تركية" في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة مقتل صحافيين كرديين في ظروف مماثلة.
وجاء في بيان للمرصد أن مدنيَّين هما امرأة وعضو في حزب سياسي قضيا متأثّرين بجروحهما، ما يرفع إلى خمسة حصيلة قتلى السبت بضربات المسيرات التركية قرب تل براك في محافظة الحسكة.
وأفادت وكالة أنباء هاوار الكردية نقلا عن سلطات محلية بأنه "في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق المدنيين، تعرضت سيارة مدنية من نوع هيونداي ظهر اليوم السبت 21 كانون الأول 2024، لاستهداف غادر عبر طائرة مسيّرة جنوب بلدة تل براك".
وتابع بيان السلطات المحلية الكردية بأن الهجوم وقع "بالقرب من حاجز كازية الشهداء على الطريق الواصل بين مدينتي تل براك والهول، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين".
وشدّدت السلطات على أن "هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة انتهاكات صارخة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان التي تحظر استهداف المدنيين تحت أي ظرف".
وقتل مدنيان آخران بضربة نفّذت بواسطة مسيّرة تركية في القطاع نفسه، وفق المرصد الذي يتّخذ مقرا في بريطانيا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا.
أخبار دولية
مدنيين
بضربات
نفّذتها
"مسيّرات
تركية"
سوريا
التالي
ارتفاع عدد قتلى هجوم سوق عيد الميلاد في ألمانيا إلى 4
أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-17
قائد قوات سوريا الديموقراطية يقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني في شمال سوريا
أخبار دولية
2024-12-17
قائد قوات سوريا الديموقراطية يقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في كوباني في شمال سوريا
0
أخبار دولية
2024-12-14
مقتل أربعة على الأقل من عناصر "فيلق الشام" في كمين في معقل للأسد في سوريا
أخبار دولية
2024-12-14
مقتل أربعة على الأقل من عناصر "فيلق الشام" في كمين في معقل للأسد في سوريا
0
أخبار دولية
2024-12-09
مقتل 11 مدنيا جراء استهداف مسيرة تركية منزلا شمال الرقة في سوريا
أخبار دولية
2024-12-09
مقتل 11 مدنيا جراء استهداف مسيرة تركية منزلا شمال الرقة في سوريا
0
خبر عاجل
2024-12-08
مصدر أمني تركي لـ"رويترز": مقاتلون من المعارضة السورية دخلوا وسط مدينة منبج بشمال سوريا
خبر عاجل
2024-12-08
مصدر أمني تركي لـ"رويترز": مقاتلون من المعارضة السورية دخلوا وسط مدينة منبج بشمال سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:35
الجيش الأميركي ينفذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء
أخبار دولية
16:35
الجيش الأميركي ينفذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء
0
أخبار دولية
15:16
ماكرون يدعو الى "القاء السلاح ووقف اطلاق النار" في السودان
أخبار دولية
15:16
ماكرون يدعو الى "القاء السلاح ووقف اطلاق النار" في السودان
0
أخبار دولية
14:23
مسعفون: استشهاد 5 في غارة جوية على منزل بوسط غزة
أخبار دولية
14:23
مسعفون: استشهاد 5 في غارة جوية على منزل بوسط غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
سوريا ما قبل باربارا ليف ليست كما بعدها
تقارير نشرة الاخبار
14:17
سوريا ما قبل باربارا ليف ليست كما بعدها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
11:05
في أجواء حماسية... الأخوان الحلو يشوّقان الجمهور لحفل المويكس دور 2024 (فيديو)
فنّ
11:05
في أجواء حماسية... الأخوان الحلو يشوّقان الجمهور لحفل المويكس دور 2024 (فيديو)
0
فنّ
15:28
كانت أول ممثلة مصرية تصبح سفيرة للنوايا الحسنة... من نالت "تكريمًا خاصًا لسفيرة السلام" في موريكس دور 2024؟ (صورة)
فنّ
15:28
كانت أول ممثلة مصرية تصبح سفيرة للنوايا الحسنة... من نالت "تكريمًا خاصًا لسفيرة السلام" في موريكس دور 2024؟ (صورة)
0
فنّ
2024-09-05
"التحضيرات لرمضان 2025 بدأت"... دانييلا رحمة تعلن انضمامها رسميا الى شركة الصباح! (صور)
فنّ
2024-09-05
"التحضيرات لرمضان 2025 بدأت"... دانييلا رحمة تعلن انضمامها رسميا الى شركة الصباح! (صور)
0
آخر الأخبار
2024-11-02
افيخاي ادرعي: اعتراض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق حيث تمت عملية الاعتراض قبل اختراقها المجال الجوي الاسرائيلي ولذلك لم يتم تفعيل انذارات
آخر الأخبار
2024-11-02
افيخاي ادرعي: اعتراض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق حيث تمت عملية الاعتراض قبل اختراقها المجال الجوي الاسرائيلي ولذلك لم يتم تفعيل انذارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
سوريا ما قبل باربارا ليف ليست كما بعدها
تقارير نشرة الاخبار
14:17
سوريا ما قبل باربارا ليف ليست كما بعدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
"عهد علينا وعليكن" حملة ميلادية بانتظاركم نهار الاحد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
"عهد علينا وعليكن" حملة ميلادية بانتظاركم نهار الاحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
استهداف تل أبيب بصاروخ حوثي مجددا... وفتح تحقيق لكشف الملابسات
تقارير نشرة الاخبار
13:41
استهداف تل أبيب بصاروخ حوثي مجددا... وفتح تحقيق لكشف الملابسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد غياب دام تسع سنوات... توم فليتشر بسلّة مهام جديدة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد غياب دام تسع سنوات... توم فليتشر بسلّة مهام جديدة في لبنان
0
أخبار لبنان
13:20
هذا ما في تحضيرات حفلة الموركس دور
أخبار لبنان
13:20
هذا ما في تحضيرات حفلة الموركس دور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
العفو العام… مطلب موحّد في تحرك موحد لموقوفي البقاع والاسلاميين
تقارير نشرة الاخبار
13:16
العفو العام… مطلب موحّد في تحرك موحد لموقوفي البقاع والاسلاميين
0
تقارير نشرة الاخبار
12:53
تحضيرات وصول جنبلاط إلى دمشق
تقارير نشرة الاخبار
12:53
تحضيرات وصول جنبلاط إلى دمشق
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية ٢١-١٢-٢٠٢٤
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية ٢١-١٢-٢٠٢٤
0
أخبار لبنان
09:12
فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن
أخبار لبنان
09:12
فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:24
أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:24
أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
2
أمن وقضاء
12:06
بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني
أمن وقضاء
12:06
بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني
3
خبر عاجل
04:09
معلومات للـLBCI: الجيش يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة
خبر عاجل
04:09
معلومات للـLBCI: الجيش يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة
4
أخبار لبنان
09:12
فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن
أخبار لبنان
09:12
فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن
5
فنّ
12:26
بقناع مرصع يخفي وجهها وإطلالة غريبة وملفتة... فنانة لبنانية تثير البلبلة في الموريكس دور (فيديو)
فنّ
12:26
بقناع مرصع يخفي وجهها وإطلالة غريبة وملفتة... فنانة لبنانية تثير البلبلة في الموريكس دور (فيديو)
6
آخر الأخبار
06:22
القيادة العامة تكلّف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
آخر الأخبار
06:22
القيادة العامة تكلّف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
7
أخبار دولية
23:31
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط قرب تل أبيب
أخبار دولية
23:31
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط قرب تل أبيب
8
فنّ
12:40
بفستان مثير... إطلالة مايا دياب في الموريكس دور تخطف الأنظار! (صور)
فنّ
12:40
بفستان مثير... إطلالة مايا دياب في الموريكس دور تخطف الأنظار! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More