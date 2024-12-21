الجيش الأميركي ينفذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء التي تخضع لسيطرة المتمردين، بينها منشأة لتخزين الصواريخ و"مرفق قيادة وتحكم".



وقالت القيادة الوسطى الأميركية: "سنتكوم" في بيان إن القوات الأميركية أسقطت أيضا خلال العملية طائرات مسيرة عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر إضافة إلى صاروخ مضاد للسفن.