الصين "تعارض بشدة" المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان



أعلنت الصين الأحد أنها "تعارض بشدة" موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم 571,3 مليون دولار كمساعدة دفاعية لتايوان.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، مضيفة أن بكين "تعارض بشدة هذا الإجراء".



ونددت الخارجية الصينية بـ"انتهاك مبدأ الصين الواحدة".



ووافق بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

