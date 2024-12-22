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ترامب يعين مارك بورنيت مبتكر برنامج "ذي أبرنتيس" مبعوثا إلى المملكة المتحدة

أخبار دولية
2024-12-21 | 23:48
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ترامب يعين مارك بورنيت مبتكر برنامج &quot;ذي أبرنتيس&quot; مبعوثا إلى المملكة المتحدة
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ترامب يعين مارك بورنيت مبتكر برنامج "ذي أبرنتيس" مبعوثا إلى المملكة المتحدة

أعلن دونالد ترامب السبت تعيين مارك بورنيت، مبتكر ومنتج برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" الذي صنع شهرة الملياردير الأميركي الجمهوري قبل دخوله إلى عالم السياسة في 2015، مبعوثا له إلى المملكة المتحدة. 
     
وكتب الرئيس المنتخب في بيان "اشتهر مارك بابتكار وإنتاج بعض من أعظم البرامج في تاريخ التلفزيون"، ذاكرا على وجه الخصوص "ذا فويس" و"ذي أبرنتيس". 
     
وأضاف الجمهوري "يجلب مارك مزيجا فريدا من الحنكة الدبلوماسية والاعتراف الدولي لهذا الدور المهم".
     
يأتي هذا الاختيار بعد ثلاثة أسابيع تقريبا على تعيين السفير الأميركي الجديد في لندن - الحليف الرئيسي لواشنطن - وارن ستيفنز، وهو داعم مالي لترامب. 
     
وخلافا لمنصب السفير، لن يتطلب منصب المبعوث تصويتا في مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. 
     

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