ماكرون يعتبر مطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر "طلبا مشروعا"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أن مطالبة إثيوبيا، البلد غير الساحلي في القرن الإفريقي، بالوصول إلى البحر، هي "مطلب مشروع"، مرحّبا بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع الصومال بشأن هذه القضية الإقليمية الحساسة.



وصرح ماكرون في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أديس أبابا "ما قاله رئيس الوزراء بشأن الوصول إلى البحر، وحاجة إثيوبيا إلى تنويع منافذها، والتحكم في مصيرها في بيئة إقليمية صعبة جدا، هو مطلب مشروع".



وشجع الرئيس الفرنسي على "مواصلة الحوار لإحلال السلام بشكل دائم في القرن الإفريقي، مع احترام سيادة جميع الأطراف".



من جهته قال أبيي أحمد إن ماكرون الذي عُرضت صوره على لوحات عملاقة في العاصمة الإثيوبية، "صديق" و"أخ"، داعيا فرنسا إلى "الاستثمار في إثيوبيا".



وتعهد الرئيس الفرنسي "دعم أجندة الإصلاح الطموحة" التي أطلقتها أديس أبابا لتحرير اقتصادها، ولا سيما من خلال "دعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 100 مليون يورو".