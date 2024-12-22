ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما

انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ما وصفها بالرسوم غير العادلة المفروضة على السفن الأميركية التي تمر في قناة بنما، وهدد بالمطالبة بإعادة السيطرة على هذا الممر المائي إلى واشنطن.



وأشار ترامب بطريقة مبطنة إلى نفوذ الصين المتنامي حول القناة التي تعد طريق ملاحة رئيسي للشركات والمصالح الأميركية التي تشحن البضائع عبرها بين المحيطين الأطلسي والهادئ.



وكتب على منصته "تروث سوشال": "يتم التعامل مع قواتنا البحرية وتجارتنا بطريقة غير عادلة (...) الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة".



وأضاف" "هذا "النهب" لبلدنا سيتوقف فورا".



وأعيدت السيطرة على قناة بنما التي أكملت الولايات المتحدة إنشاءها في العام 1914، إلى البلاد الواقعة في أميركا الوسطى بموجب معاهدة عام 1977 وقعها الرئيس الديموقراطي جيمي كارتر.



وتولت بنما السيطرة الكاملة في عام 1999.



وقال ترامب: "إدارة القناة تركت لبنما وحدها، وليس للصين أو لأي جهة أخرى. لم ولن ندعها تقع في الأيدي الخطأ أبدا".



وأضاف أنه إذا ليس بإمكان بنما ضمان "التشغيل الآمن والفعال والموثوق" للقناة "سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بشكل كامل".



ولم ترد السلطات في بنما على الفور على منشور ترامب.