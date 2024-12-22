طهران تحتج على توقيف إيرانيَين في الولايات المتحدة وإيطاليا بتهمة نقل تكنولوجيا حساسة لإيران

احتجت طهران على توقيف إيرانيَين في إيطاليا والولايات المتحدة متّهمَين بنقل تكنولوجيا أميركية حساسة إلى إيران، وفق ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.



واتهم المدّعون الأميركيون الاثنين مهدي محمد صادقي ومحمد عابديني نجف أبادي بـ"التآمر لتصدير مكونات إلكترونية متطورة من الولايات المتحدة إلى إيران في انتهاك لقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات الأميركية"، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية.



وأضاف البيان أن التكنولوجيا التي صُدّرت بشكل غير قانوني استُخدمت في هجوم طائرة مسيرة في كانون الثاني الماضي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.



ونفت إيران أي تورط لها في الهجوم، قائلة إنها "اتهامات لا أساس لها".



وقال المسؤول في وزارة الخارجية وحد جلال زاده لوكالة تسنيم للأنباء ليل السبت: "نعتبر العقوبات الأميركية القاسية والأحادية الجانب ضد إيران، والتوقيفَين، مخالفة لكل القوانين والمعايير الدولية".



وأضاف أن الوزارة "دعت" القائم بالأعمال الإيطالي والسفير السويسري في طهران الذي يمثل المصالح الأميركية في الجمهورية الإسلامية، "للاحتجاج على التوقيفَين".



وأوقفت السلطات الإيطالية عابديني نجف أبادي (38 عاما) الاثنين بناء على طلب من واشنطن، وفق وزارة العدل الأميركية التي أشارت أيضا إلى أن صادقي (42 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأميركية أوقف في الولايات المتحدة.