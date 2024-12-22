ميلوني: الهجرة غير المشروعة تشكل تهديدا أمنيا للاتحاد الأوروبي... ولن نسمح لروسيا أو منظمات إجرامية بزعزعة أمننا

شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على أن الهجرة غير المشروعة تشكل تهديدا أمنيا للاتحاد الأوروبي وأن على الاتحاد الأوروبي أن يحمي حدوده من التهديد الذي تشكله روسيا والمنظمات الإجرامية في هذا الصدد.



وذكرت ميلوني في مؤتمر صحفي عقب قمة للاتحاد الأوروبي حول الأمن في فنلندا: "معالجة قضية الهجرة غير المشروعة على أساس التضامن فقط كان خطأ في رأيي".



وأضافت: "النتيجة هي أننا لا نستطيع حماية حدودنا ... نريد الدفاع عن حدودنا الخارجية ولن نسمح لروسيا أو منظمات إجرامية بزعزعة أمننا".