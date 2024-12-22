توجيه اتهامات بالقتل للمشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية أن المشتبه به في هجوم دهس بسيارة استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد في ألمانيا وأسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة العشرات يواجه اتهامات بالقتل والشروع في القتل، بعد تمديد احتجازه احتياطيا.



وذكرت الشرطة في مدينة ماغديبورغ بوسط ألمانيا، حيث وقع الهجوم يوم الجمعة، أن مناوشات وقعت خلال مظاهرة لليمين المتطرف شارك فيها نحو 2100 مساء أمس السبت بينما شارك سكان آخرون في فعاليات لتكريم وتأبين القتلى.



والمشتبه به هو سعودي يبلغ من العمر 50 عاما يعيش في ألمانيا منذ ما يقرب من 20 عاما.



وأمر قاض باحتجاز المشتبه به في الحبس الاحتياطي لحين المحاكمة بعد أن وجه إليه الادعاء اتهامات بقتل خمسة أشخاص وتهم عدة بالشروع في القتل والإيذاء الجسدي الخطير، وفقا لبيان للشرطة.