روسيا تعلن السيطرة على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا الأحد أنها سيطرت على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا حيث تواصل تحقيق تقدم تدريجي منذ أشهر.



وأفادت وزارة الدفاع عبر تلغرام بأن قواتها "حررت" قريتي لوزوفا في شمال شرق منطقة خاركيف وكراسنوي (المسمّاة سونتسيفا في أوكرانيا)، القريبتين من مدينة كوراخوفي في منطقة دونيتسك. وباتت المدينة مطوّقة بشكل شبه كامل من قبل قوات موسكو، بحسب الوزارة.