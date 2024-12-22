العثور على 3 أشخاص على قيد الحياة بعد فقدان طائرة بكامتشاتكا الروسية

أعلن مسؤولون روس اليوم، أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن طائرة هبطت اضطراريا في منطقة كامتشاتكا النائية في روسيا عُثر عليهم أحياء وبصحة جيدة بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أيام.



وانتهت العملية عندما رصدت طائرة إنقاذ هليكوبتر الطائرة إيه.إن-2 رغم الظروف الجوية الصعبة في كامتشاتكا، وهي شبه جزيرة تقع في المحيط الهادي وتشتهر بالطبيعة البرية والبراكين.



وقال المسؤول المحلي نيكولاي سيبكو على تيليغرام إن الطائرة التي كانت تحمل بضائع تجارية بدأت في السقوط بسرعة بسبب تراكم الثلوج واضطرت للهبوط على الجليد.



وأضاف: "كان لديهم القليل من الطعام، ومن أجل البقاء على قيد الحياة خلال ساعات الليل حفروا حفرة في الجليد للتدفئة".



وقال أندريه ميتاسوف أحد الناجين الثلاثة، لقناة روسيا اليوم (آر.تي) التلفزيونية: "شعرنا بالدفء في الداخل (الطائرة) وأشعلنا الوقود وتناولنا الطعام الذي كان لدينا. قمنا بتشغيل منارة الطوارئ ودعونا بحدوث معجزة".