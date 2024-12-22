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وزير الخارجية التركي التقى قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق

أخبار دولية
2024-12-22 | 08:30
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وزير الخارجية التركي التقى قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق
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وزير الخارجية التركي التقى قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد في دمشق قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وفق ما أعلنت وزارته.
     
وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة الأناضول الرسمية فيدان والشرع وهما يتصافحان ويتعانقان، من دون أن تحدد مكان اللقاء الذي جرى في العاصمة السورية.
     
وأعلن فيدان الجمعة أنه يعتزم السفر إلى دمشق للقاء الإدارة الجديدة.
     
وهي ثاني زيارة يجريها مسؤول تركي كبير الى سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول. فقد زار رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين دمشق في 12 منه والتقى الشرع.
     
وأظهرت مشاهد عرضتها قناة "إن تي في" التركية الخاصة كالين خارجًا من المسجد الأموي في دمشق.
     
وكانت تركيا من أبرز الدول التي اتخذت موقفًا مناهضًا للأسد منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011.
     
وقدمت أنقرة دعمًا كبيرًا لفصائل معارضة للأسد، واستقبلت على أراضيها ملايين اللاجئين السوريين ودعمت كذلك فصائل معارضة مسلحة في سوريا. 
     
ورفضت أنقرة الأربعاء الاتهام الذي وجهه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الاستيلاء" على السلطة في سوريا بواسطة الفصائل المعارضة التي أطاحت الأسد في هجوم خاطف.
     

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