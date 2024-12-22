خامنئي: إيران ليس لديها قوات بالوكالة ولا تحتاج إليها

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد أنه ليس لإيران "قوات بالوكالة" في الشرق الأوسط ولا تحتاج إليها لاستهدف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء لطهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية.



وقال خامنئي: "يقولون إن جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة"، وفق تصريحات نقلها موقعه الالكتروني الرسمي.



وأكد أنه "ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة، واذا أردنا يومًا ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج الى قوات بالوكالة"، مشددًا على أن "حلفاء طهران يقاتلون لأن عقيدتهم تدفعهم إلى ذلك".



وتوقع خامنئي "ظهور مجموعة من الشرفاء الاقوياء في سوريا"، مشيرا إلى أنه "ليس لدى الشباب السوري ما يخسره".



كما اتهم الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، بالسعي إلى إثارة الفوضى في بلاده.



وأكد خأن "الشعب الإيراني سيسحق تحت أقدامه كل من يوافق على العمالة لأميركا في هذا المجال".