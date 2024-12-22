32 قتيلًا في حادثي تدافع أمام مراكز توزيع طعام في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية الأحد أن حصيلة حادثي تدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام على الفقراء السبت وصلت الى 32 قتيلًا، في وقت تواجه البلاد سلسلة حوادث من هذا القبيل خلال فعاليات خيرية.وقالت الشرطة إن 22 شخصًا لقوا حتفهم السبت بينما اصطف الناس خارج مركز لتوزيع الأرز في بلدة أوكيجا الجنوبية، بعدما أعلنت السبت أن التدافع أسفر عن "العديد" من القتلى.وفي اليوم ذاته، أدى تدافع آخر خارج كنيسة توزع الطعام على "الضعفاء وكبار السن" في العاصمة أبوجا إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل.ودفع الحادثان الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى إلغاء أنشطته الرسمية.