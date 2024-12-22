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زيلينسكي: عضوية أوكرانيا في حلف الأطلسي "قابلة للتحقق"

أخبار دولية
2024-12-22 | 09:16
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زيلينسكي: عضوية أوكرانيا في حلف الأطلسي &quot;قابلة للتحقق&quot;
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زيلينسكي: عضوية أوكرانيا في حلف الأطلسي "قابلة للتحقق"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام دبلوماسيين أوكرانيين اليوم، أن عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي "قابلة للتحقق" لكن يتعين على كييف أن تخوض معركة من أجل إقناع الأعضاء بتحقيق ذلك.

وحثت أوكرانيا حلف شمال الأطلسي مرارا على دعوة كييف للانضمام إليه. وقال الحلف العسكري الغربي إن أوكرانيا ستنضم إلى صفوفه يوما ما لكنه لم يحدد موعدا أو يدعوها لذلك.

وقال زيلينسكي للدبلوماسيين خلال اجتماع في كييف: "ندرك جميعا أن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وعضويتها لا يمكن أن تتم سوى بقرار سياسي... عضوية أوكرانيا في الحلف أمر قابل للتحقق، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا إذا خضنا معركة على جميع المستويات الضرورية".

وأضاف زيلينسكي أن أعضاء حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى معرفة ما يمكن أن تقدمه أوكرانيا للحلف وكيف ستؤدي عضويتها إلى استقرار العلاقات بأنحاء العالم.

أخبار دولية

زيلينسكي

عضوية

أوكرانيا

حلف شمال الأطلسي

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