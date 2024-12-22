أوكرانيا: القوات الروسية أعدمت 5 من أسرى الحرب الأوكرانيين

أعلن مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس أن القوات الروسية أعدمت خمسة من أسرى الحرب الأوكرانيين.



وقال لوبينيتس عبر تطبيق تيليغرام إن القوات الروسية أطلقت النار على الجنود الخمسة وهم عزّل بعد أسرهم. ولم يذكر تفاصيل، لكنه قال إنه سيبلغ الأمم المتحدة بهذه الواقعة.



وأضاف لوبينيتس: "يجب إحالة مجرمي الحرب الروس الذين يطلقون النار على أسرى الحرب الأوكرانيين إلى محكمة دولية ومعاقبتهم بأشد العقوبات المنصوص عليها في القانون".



ولم تعلق روسيا بعد على هذه الواقعة، لكنها نفت في السابق ارتكاب جرائم حرب.