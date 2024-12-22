السوداني يحدّد 10 حزيران 2025 موعدا لتدشين مطار الموصل الدولي

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجيهات بتدشين مطار الموصل الدولي في 10 حزيران 2025، المصادف الذكرى الحادية عشرة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة، بحسب ما أفاد مكتبه الأحد.



وسيطر التنظيم الجهادي في 10 حزيران 2014 على الموصل، ثاني كبرى مدن العراق ومركز محافظة نينوى في شمال البلاد. وأعلن منها بعد 19 يوما إقامة "الخلافة الإسلامية".



وبعد معارك عنيفة، استعادت القوات العراقية بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، المدينة في 2017. وأعلنت بغداد في نهاية العام نفسه هزيمة التنظيم في العراق بعدما سيطر على مساحات واسعة من شماله وغربه.



واستعادت السلطات العراقية في شباط 2017 السيطرة على مطار الموصل الدولي الذي دُمّر بالكامل وأصبح خارجا عن الخدمة. وفي آب 2022، وضع رئيس الوزراء حينذاك مصطفى الكاظمي حجر الأساس لإعادة إعماره.



وأصدر السوداني خلال جولة ميدانية توجيهات "بأن يكون افتتاح المطار يوم 10 حزيران المقبل، الذي يوافق ذكرى احتلال الموصل، ليكون رسالة تحدّ بوجه الإرهاب"، وذلك بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الأحد.



وتبلغ نسبة الإنجاز حاليا في مدرج المطار وصالاته "أكثر من 80%"، وفق البيان.



وأطلق السوداني كذلك الأحد مشروعا لتأهيل الواجهة النهرية لمدينة الموصل القديمة في الضفة الغربية لنهر دجلة، مؤكدا أن "العراق في أمن واستقرار وعلى المسار الصحيح، على المستوى الأمني والاستقرار السياسي والمجتمعي والبناء الاقتصادي".