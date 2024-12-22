وزير الخارجية التركيّ: لعدم وجود مكان لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا

أعلن وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان عدم وجود مكان لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا.

ورأى، عقب محادثات، في دمشق مع رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وجوب تفكيكها.

وطالب بضرورة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، لإعادة بناء البلاد.

وقال فيدان متحدثًا إلى جوار الشرع، إنّ الإدارة الجديدة في دمشق أبدت استعدادها لأخذ زمام المبادرة في إدارة السّجون المحتجز بها أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.

وأعرب عن اعتقاده أنّ الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب سيتخذ نهجًا مختلفًا في شأن الوجود الأميركيّ والشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية بمجرد توليه منصبه.