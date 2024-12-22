الشرع: سنعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش في سوريا

أوضح القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع أن إدارته ستعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري.وأكد الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد أن إدارته لن تسمح بوجود أسلحة خارج سيطرة الدولة.