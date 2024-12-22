السعودية تعلن استئناف عمل سفارتها في كابول

أعلنت المملكة العربية السعودية الأحد استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول بعد أكثر من ثلاث سنوات على سحب دبلوماسييها من هذا البلد في خضم فوضى رافقت وصول حركة طالبان للحكم.

وجاء في بيان لسفارة المملكة في كابول على منصة اكس أنّه "انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات للشعب الأفغاني الشقيق، تقرر استئناف بعثة المملكة العربية السعودية في كابل لأعمالها اعتبارا من تاريخ 22/12/2024".

ولم ترد الخارجية السعودية على الفور على اسئلة وكالة فرانس برس بخصوص مستوى التمثيل السعودي في كابول.

وكانت السعودية أعلنت في 15 آب/أغسطس 2021 سحبت دبلوماسييها من كابول بسبب "الأوضاع غير المستقرة" التي رافقت سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وفي تشرين الثاني2021، أعلنت السعودية استئناف الخدمات القنصلية في كابول "لتقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق".

وخلال السنوات القليلة الماضية، قدّم مركز الملك سلمان الحكومي للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة في أرجاء افغانستان.

ولم تعترف أغلب الدول رسميا بحكومة طالبان منذ عودتها إلى الحكم عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان في آب/أغسطس 2021، لكنها تنظر إليها باعتبارها السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع.

وكانت السعودية من بين ثلاث دول اعترفت بنظام طالبان خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، إلى جانب الإمارات وباكستان.