رئيس وزراء ألبانيا يؤكد قرار إغلاق منصة تيك توك

أكد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الأحد أن حكومته ستُغلق منصة تيك توك في البلاد، متحدثا عن "قرار مدروس بعناية" ورافضا أي طلب "توضيح" من جانب شبكة التواصل الاجتماعي هذه.



كان راما أعلن السبت أن الحكومة ستُغلق تيك توك اعتبارا من بداية العام 2025، ما دفع المنصة إلى "طلب توضيحات عاجلة من الحكومة الألبانية" وفق ما ذكر متحدث باسمها.



يأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على مقتل طالب يبلغ 14 عاما وإصابة آخر في عراك قرب مدرسة في تيرانا إثر سجال على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال المتحدث باسم المنصة "في ما يتعلق بالحادث المأسوي المذكور، لم نعثر على أي دليل على أن المنفّذ أو الضحية كانت لديهما حسابات على تيك توك، وتشير تقارير إلى أن مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الحوادث نُشرت على منصة أخرى، وليس على تيك توك".



وردّ رئيس الوزراء الألباني الأحد قائلا إن هذا القرار "لم يكن رد فعل متسرعا على حادثة واحدة" بل إنه "قرار مدروس بعناية اتخِذ بالتشاور مع أولياء الأمور في المدارس في كل أنحاء البلاد".



وأضاف على منصة إكس "ليس لدى تيك توك أي سبب لمطالبة ألبانيا بتوضيحات لأن الألبان في ألبانيا هم من يتخذون القرارات، وليس أصحاب خوارزمية تيك توك".

