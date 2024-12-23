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أوكسفام: 12 شاحنة فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف
أخبار دولية
2024-12-23 | 00:40
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أوكسفام: 12 شاحنة فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف
أعلنت منظمة أوكسفام غير الحكومية، أن 12 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف الشهر، داقّة ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت أوكسفام في بيان، أوردته "فرانس برس": "إن تأخيرات متعمدة وعمليات عرقلة ممنهجة من جانب الجيش الإسرائيلي أدت إلى تمكين 12 شاحنة فقط من إيصال مساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا، بما يشمل عمليات التسليم حتى يوم السبت، وذلك من بين الشاحنات القليلة الـ34 المحملة بالغذاء والماء التي سُمح لها بالدخول إلى محافظة شمال غزة خلال الشهرين ونصف الشهر الماضية".
وأشارت إلى أنه "في حال ثلاثة منها، وبمجرد توزيع الطعام والماء على المدرسة التي لجأ إليها سكان، تم إثر ذلك إخلاؤها وقصفها بعد ساعات قليلة".
وأكدت أنها "مُنِعت مع غيرها من المنظمات الإنسانية الدولية بشكل مستمر من تقديم مساعدات حيوية في شمال غزة منذ 6 تشرين الأول عندما كثفت إسرائيل قصفها".
وأوردت تقديرات بأن "آلاف الأشخاص لا يزالون معزولين، ولكن مع منع وصول المساعدات الإنسانية، يستحيل إحصاؤهم على نحو محدد".
أضافت: "في بداية كانون الأول، كانت المنظمات الإنسانية العاملة في غزة تتلقى اتصالات من أشخاص ضعفاء محاصرين في منازل أو ملاجئ، وقد نفد لديهم الطعام والماء".
أخبار دولية
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