1100 جندي كوري شمالي قتلوا أو جرحوا في الحرب الروسية-الأوكرانية

سقط أكثر من 1100 جندي كوري شمالي بين قتيل وجريح في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وفق ما أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الإثنين.



وجاء في بيان للهيئة "نقدر أن نحو 1100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين شاركوا مؤخرا في قتال مع القوات الأوكرانية" سقطوا بين قتيل وجريح.

