تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق حتى الأول من كانون الثاني المقبل



أعلن مطار دمشق الدولي تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من كانون الثاني 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.



وجاء في بيان عن المطار، نقلته وكالة "نوفوستي": "تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي حتى الأول من كانون الثاني باستثناء تلك التي حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية".