وزير الخارجية الأردني التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق



التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الإثنين في دمشق القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، على ما أعلنت وزارته في بيان.



وأظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية الأردنية الصفدي والشرع وهما يتصافحان، من دون أن تحدد مكان انعقاد اللقاء الذي جرى في دمشق.



وكانت الخارجية أفادت في وقت سابق في بيان مقتضب بأن الصفدي يزور اليوم (الإثنين) دمشق ويلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين".



وهي أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير الى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.



وقال وزير وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني للصحافيين الأحد أن "الموقف الأردني تجاه الأحداث الأخيرة في سوريا (..) يعبر عن صدق العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى دعمه لتحقيق الأمن لسوريا ووحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها" مشيرا إلى أن "هذا الاستقرار ينعكس إيجابًا على مصالح الدولة الأردنية ويرسخ أمن حدودها".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقناة الجزيرة اليوم الاثنين إنه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن.

